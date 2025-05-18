بعد ساعة تقريبًا من فتح الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع

بعد ساعة من فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، بلغت نسبة الإِقتراع: في محافظة بيروت 0.57 % وبعلبك – الهرمل 1.48% والبقاع 1.94%، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، وقد توزّعت على الشكل الاتي:



راشيا: 2.09 %

الهرمل: 1.41 %

البقاع الغربي: 1.87 %

زحلة: 1.95 %

بعلبك: 1.50 %

بيروت: 0.57 %