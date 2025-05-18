نواف سلام: أهل بيروت قادرون على ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام ثقته بأن أهل بيروت قادرون على ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي.



وشدد بعد الادلاء بصوته في ثانوية عمر فاخوري في بئر حسن، على أن الانتخابات البلدية والاختيارية تشكّل فرصة حقيقية لأهالي بيروت ليعبّروا عن خيارهم تجاه مدينتهم.



وقال: "ليس مطلوب من المجلس البلدي الجديد أن يدعم جهود الحكومة . بل على الحكومة أن تؤمّن كل متطلبات أهالي بيروت، هذا خيار إنمائي بامتياز، هذه الانتخابات مناسبة كي يقول المواطنون ما هو خيارهم الفعلي للمدينة".



وأشار الى أن "بيروت تحتاج إلى الكثير من الانماء والتطوير بدءا من الحفر الموجودة على طرقها والنفايات، إلى أزمة السير وغيرها من الملفات الأساسية".



وردًا على سؤال حول طبيعة التحالفات بين الأحزاب في هذه الانتخابات، قال الرئيس سلام: "هناك مسألة حيادية الحكومة، ونحن قمنا بذلك بشكل واضح ولا أحد من أعضائها مرشّح أو أعلن دعمه لأي طرف، وهذه الحيادية أمر، وخياري كمواطن بيروتي هو أمر آخر. وأنا خياري واضح: الإنماء الشامل لبيروت".



وأضاف: "أتمنى أن تكون نسبة التصويت مرتفعة. لا يجب أن تفوّت هذه الفرصة من قبل أهالي بيروت، لاختيار أي مدينة يريدون، وفي هذه المناسبة أناشدهم للإقبال على الانتخابات بكثافة، لديهم هذا النهار، وعليهم الادلاء بصوتهم".



وردا على سؤال، قال: "أنا مع كل من يجتمع لمصلحة بيروت، ولديه برنامج إنمائي واضح لبيروت يكون ذلك خير لأهالي المدينة".



وفي ما يخص عملية فرز الأصوات، قال: "آمل أن تتم العملية بسرعة. صحيح أنه في أماكن كطرابلس وفي الشمال حصلت اخطاء، وعلينا ان نتعلم من الأخطاء السابقة، وأتمنى أن يتم فرز الأصوات في بيروت في وقت سريع علما أن العاصمة هي أكبر من طرابلس، كما أن هناك لوائح عدة وهناك عدد من الناخبين الذين يشكلون لوائحهم".



وعن مشاركته في القمة العربية وغياب رئيس الجمهورية، قال سلام: "ليست المرة الأولى الذي يمثل لبنان رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة، ولكن تغيبه كان بسبب زيارته الى الفاتيكان، كما أنه سيزور بغداد قريبا".