توقّف موقت لعملية الاقتراع في كفر زبد – زحلة...والسبب حالات اغماء



أفادت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) بوقوع حالات إغماء متكررة لعدد من الأشخاص داخل مركز الاقتراع في كفر زبد – زحلة، نتيجة الازدحام الشديد بعد تدفّق عدد كبير من الناخبين إلى باحة المركز.



وأدى ذلك إلى توقّف عملية الاقتراع مؤقتًا، وسط دعوات لتنظيم دخول الناخبين واتخاذ إجراءات تضمن سلامتهم واستمرار العملية الانتخابية بسلاسة.