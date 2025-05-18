مخالفة انتخابية في شعت: ناخبة تقترع بدلًا من أخرى من ذوي الإعاقة (فيديو)

رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) مخالفة في الغرفة رقم 5 في مدرسة شعت الرسمية – حي الجامع، حيث قامت ناخبة بالاقتراع نيابةً عن ناخبة أخرى من ذوي الإعاقة، في انتهاك واضح لمبدأ الاقتراع السري والشخصي.



ودعت الجمعية إلى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم الكاملة لحقهم بالتصويت بطريقة تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم.