الرئيس عون تابع من روما مسار الانتخابات البلدية والاختيارية: آمل أن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من روما، مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الثالثة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وتلقى تقارير من وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع وقيادة الجيش حول الاجراءات والتدابير المتخذة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية من النواحي الأمنية والإدارية واللوجستية.



وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية عن قناعة وحرية ومسؤولية ولاسيما أنهم لا ينتخبون أشخاصاً بل صناع مستقبل بلداتهم ومدنهم وقراهم لأن المجالس البلدية هي أشبه بالحكومات المصغرة التي تتولى ادارة هذه البلدات والمدن .



ودعا الرئيس عون إلى أن تكون نسب الاقتراع مرتفعة من خلال المشاركة الواسعة لأن ذلك يعني المشاركة في التغيير وصنع المستقبل.



ومن المقرر أن يحضر الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون القداس الحبري الأول للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم بتوقيت روما (الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت) إلى جانب عدد كبير من الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء حكومات دول العالم.