خرق لسرية الاقتراع في عرسال: مندوب لائحة يُسلّم ورقة اقتراع لناخب خلف المعزل...(فيديو)

وثّقت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) خرقًا لسرية الاقتراع في أحد أقلام الاقتراع في عرسال، حيث قام مندوب تابع للائحة "لأجل عرسال" بتسليم ورقة الاقتراع لأحد الناخبين خلف المعزل.وتُعدّ هذه الممارسة انتهاكًا واضحًا لمبدأ الاقتراع الحر والسرّي، فضلًا عن كونها تشكّل ضغطًا على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع.