مخالفة انتخابية في بعلبك: توزيع أوراق اقتراع داخل القلم

رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) مخالفة في متوسطة إيعات الرسمية – بعلبك، حيث قامت مندوبة تابعة للائحة "التنمية والوفاء" بتمرير أوراق اقتراع إلى بعض الناخبين داخل القلم رقم 2.

تُعد هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا لمبدأ سرية الاقتراع وتشكل نوعًا من الضغط المباشر على الناخبين، مما يثير المخاوف حول نزاهة العملية الانتخابية في هذا المركز.