توقف عملية الاقتراع لأكثر من ساعة في الفاكهة بسبب الإشكالات..

توقفت عملية الاقتراع في بلدة الفاكهة لمدة تجاوزت الساعة، نتيجة إشكالات شهدها أحد مراكز الاقتراع.



وأفادت معلومات أن التوتر في المركز أدى إلى تعليق التصويت مؤقتًا، ما أثار استياء عدد من الناخبين.



الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) تتابع الحادث وتطالب بضمان سير العملية الانتخابية بأمان ومن دون أي ضغوط أو تعطيل.