نسب الاقتراع حتى الساعة 11: ارتفاع في الهرمل وتراجع في بيروت مقارنة بعام 2016

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات رسمًا بيانيًا يقارن نسب الاقتراع في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك – الهرمل حتى الساعة 11 من قبل الظهر بين عامي 2016 و2025.



وأظهرت الأرقام ارتفاعًا في نسبة الاقتراع في الهرمل لتبلغ 15% مقارنة بـ10.14% في 2016، بينما سُجّل تراجع طفيف في بيروت حيث بلغت النسبة 5.9% مقارنة بـ4.68%.



أما في بعلبك، فبلغت النسبة 13% مقابل 11.62% سابقًا، وسُجّلت نسب متقاربة في البقاع الغربي وزحلة، مع تفاوتات بسيطة بين الدورتين الانتخابيتين.