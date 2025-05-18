وزير الداخلية: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد

بدأ وزير الداخلية أحمد الحجار جولة تفقدية في بيروت من مدرسة عمر فروخ لتفقد العماية الإنتخابية. وقال: "هناك عدد من الشكاوى ولكن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، الإقبال في بيروت ليس كثيفاً الآن ونتأمّل أن يزداد خلال النهار، لأنّ العاصمة تستحق أن يكون لديها مجلس بلدي جيّد".وأمل أّلا تأخذ عملية الفرز وقتا طويلا بما يُسهم في تسريع إصدار النتائج. وقال: "استبدلنا بعض رؤساء الأقلام وقدّمنا كل الدعم للجان القيد لإنجاز الفرز في أسرع وقت ممكن".كما جال وزير الداخلية في منطقة المزرعة، وزار مركز ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد حتى الآن.وردا على سؤال، لفت الحجار الى أنه حصلت شوائب في عملية الفرز في اقلام الاقتراع في الشمال الأسبوع الماضي، قائلا: "في الانتخابات في بيروت وبعلبك فقد تحسبنا مما حصل الأسبوع الماضي خلال سير العملية الانتخابية في الشمال، وقدمنا كوزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل كل الدعم اللوجستي والمعلوماتي للجان القيد بغية انجاز عملية الفرز بأسرع ما يكون".ولفت الى أن "الموظفين من رؤساء الأقلام المتواجدين اليوم في بيروت وبعلبك لديهم كل الخبرة، كما أن لجان القيد والقضاة طلبوا ايضا من وزارة الداخلية بعض الدعم والمساعدة اللوجستية والمعلوماتية وتم تقديمها لهم بأسرع ما يمكن".كما أشار الى "وجود عدد من الشكاوى والنواقص منذ انطلاقة العملية الانتخابية صباح اليوم في بيروت وهذه الشكاوى لها طابع اداري بمعظمها، وتمت معالجتها فورا"، قائلا: "ليس هناك أي اشكالات أمنية حتى الآن فنذ انطلاقة العملية الانتخابية في بيروت، وبالنسبة لمندوبي اللوائح وحتى المرشحين أصدرنا تعميما بأحقية لكل مرشح ولائحة أن يكون لديهم مندوبين سواء بالاقلام أو في عملية الفرز".