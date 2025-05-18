نسب الاقتراع حتى ظهر: زحلة في الصدارة..

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت 6,20% وفي بعلبك - الهرمل 14,86% وفي البقاع 14,95%، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



راشيا: 13,37%

الهرمل: 13,01%

البقاع الغربي: 14,04%

زحلة: 15,89%

بعلبك: 15,19%

بيروت: 6.20%.