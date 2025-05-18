قبلان: مصالح لبنان في لبنان فقط وقوة لبنان في داخله

أكّد المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ مصالح لبنان في لبنان فقط، وقوة لبنان في داخله.



وقال: "لن نتنازل قيد أنملة عن قوة الداخل السيادي، ومن يفقد ذراعه تأكله القطط، والتعويل على واشنطن تعويل على قوة غارقة بمذابح الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة ومنها رعايتها المباشرة لتل أبيب التي ترتكب أسوأ أنواع الإبادة الإنسانية في قطاع غزة".



ورأى أنّ الحل بالوطنية بعيدًا من لعبة الإرتزاق، "وأنّ لبنان لا يمكن أن يكون فريسة صهيونية، واتفاق 17 أيار خيانة سيادية وسط نهاية وطنية مخزية لم يخرجنا منها إلا انتفاضة 6 شباط التي انقذت لبنان الكيان والدولة والمؤسسات والشعب".



وشدد على ضرورة وجود "ضمانة سيادية على الأرض، ولبنان ليس بضاعة للبيع ولن يكون بضاعة".