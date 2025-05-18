إشكال في سعدنايل دفع "لادي" إلى سحب مراقبتها من مركز الاقتراع... (فيديو)

شهد مركز الاقتراع في مدرسة سعدنايل الرسمية المختلطة إشكالًا أمنيًا كبيرًا تخللته أعمال عنف، ما دفع الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (لادي) إلى سحب مراقبتها من المركز حفاظًا على سلامة فريقها.

وتُعدّ هذه الحادثة من أبرز التجاوزات التي سُجّلت في العملية الانتخابية حتى الآن، وتُسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي قد تؤثر على نزاهة وسير الانتخابات.