وزير الداخلية: العملية الانتخابية في البقاع تُقام بشكل ممتاز

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار، أنّ العملية الانتخابية في البقاع تُقام بشكل ممتاز ومن دون أي تدخل أو ضغوطات.



ولفت الحجار من سرايا زحلة، إلى أنّ الاقتراع توقّف في 3 أو 4 مراكز لفترة قصيرة وتمّت المعالجة والأوضاع تحت السيطرة.



وأوضح أنّ إشكالات أمنية بسيطة حصلت في بعض الأماكن والقوى الأمنية سيطرت عليها.



وقال: "العملية الانتخابية ستُجرى السبت المقبل ورئيسا الجمهورية والحكومة يواصلان اتصالاتهما كما أواصلها مع المراجع المعنية والدول المشاركة بلجنة وقف اطلاق النار لانتخابات الجنوب ولا ننتظر ضمانات".



وأضاف: "حضّرنا أنفسنا لاحتمال نقص بعض الموظفين في انتخابات البقاع وبيروت وتمكنا من اعادة التوزيع بشكل سريع".



وأكّد أنّ الخريطة الانتخابية النهائية في الجنوب ليست جاهزة بعد وسيُستكمل توزيع مراكز الاقتراع خلال اليومين المقبلين، وفق معايير متعددة أبرزها سلامة العملية الانتخابية وضمان أمن الناخبين والموظفين والقضاة لأننا مسؤولون عن أمن الناس.



أمّا محافظ البقاع، فقال، من جهته: "تلقينا شكاوى في شأن رشاوى انتخابية لكن نحتاج إلى تأكيد وإثبات ونتدخل عند حصول أي إشكال".