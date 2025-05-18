إشكال في ثانوية غزة الرسمية والجيش يُطلق النار...

أفادت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) بوقوع إشكال داخل مركز الاقتراع في ثانوية غزة الرسمية – البقاع الغربي، بين القوى الأمنية والمندوبين، على خلفية منع بعضهم من الدخول. وتطور الإشكال إلى إطلاق عناصر من الجيش النار في الهواء، كما جرى توقيف شخصين. وعلى إثر ذلك، قررت الجمعية سحب مراقبيها من المركز.