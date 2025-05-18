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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيليّ الرسميّ لغايات مشبوهة
أخبار لبنان
2025-05-18 | 06:34
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيليّ الرسميّ لغايات مشبوهة
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّه خلال توجه رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبريّ الاول للبابا لاوون الرابع عشر، تقدم منه احد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه.
وأكّد المكتب أنّ رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه.
وأوضح أنّه تبين انه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في اسرائيل.
وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة.
وأشار مكتب الاعلام إلى أنّ مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة.
وقال المكتب: "هي لا تلغي حقيقة الموقف اللبنانيّ الرسميّ عمومًا وموقف الرئيس عون خصوصًا. وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي فاقتضى التوضيح".
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