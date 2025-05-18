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حتى الساعة..ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع في بعلبك والهرمل والبقاع مقابل نسبة متواضعة في بيروت

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت 11,09% وفي بعلبك - الهرمل 24,74% وفي البقاع 24,44%، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



راشيا: 21,52%

الهرمل: 20,54%

البقاع الغربي: 23,06%

زحلة: 25,98%

بعلبك: 25,48%

بيروت: 11,09%.