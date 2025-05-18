الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر

قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى السيّدة نعمت عون التهاني للبابا لاوون الرابع عشر، عقب القدّاس الحبري الأوّل الذي ترأسه في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان.