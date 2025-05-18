وزارة الداخلية: مقارنة نسب الاقتراع بين العامين 2016 و2025

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة لنسب الاقتراع بين العامين 2016 و2025، في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك- الهرمل حتى الساعة ٣ بعد الظهر.