إئتلاف "بيروت مدينتي": البيان المتداول عن انسحابنا من الانتخابات كاذب ومفبرك

أعلنت لائحة ائتلاف "بيروت مدينتي 2025"، أنه يتم التداول ببيان مزور يزعم انسحاب (بيروت مدينتي) من الانتخابات، مؤكدة أن هذا الخبر كاذب ومفبرك بالكامل.



واعتبرت اللائحة في بيان، أنها محاولة يائسة لتضليل الناخبين قبل ساعات من إقفال الصناديق.



وأضاف البيان: "نحن مستمرون حتى اللحظة الأخيرة، والناس تدلي بأصواتها، ووجوه بيروت النزيهة واقفة على الأرض. ساعدونا في نشر الحقيقة، وردوا بصوتكن على الكذب".