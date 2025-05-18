نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية حتى قرابة الساعة الخامسة عصرًا

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت 19.39% وفي بعلبك - الهرمل 44.51% وفي البقاع 44.77%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى قرابة الساعة الخامسة عصرًا.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



راشيا: 37.54%

الهرمل: 33.40%

البقاع الغربي: 41.10%

زحلة: 43.26%

بعلبك: 46.47%

بيروت: 19.39%