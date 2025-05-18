نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بعد إقفال صناديق الاقتراع

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت 20.78% وفي بعلبك - الهرمل 46.12% وفي البقاع 43.53%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، بعد إقفال صناديق الاقتراع.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



راشيا: 36.53%

الهرمل: 35.06%

البقاع الغربي: 42.63%

زحلة: 45.86%

بعلبك: 48.08%

بيروت: 20.78%