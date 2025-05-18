الرئيس عون عاد مساء اليوم إلى بيروت... ويغادر غدًا إلى القاهرة

عاد مساء اليوم إلى بيروت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، آتيًا من روما بعدما حضر واللبنانية الاولى نعمت عون القداس الحبري الاول للحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، كما قدما اليه التهاني بإنتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.



ومن المقرر أن يغادر الرئيس عون بيروت غدًا إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويضم الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي وعدد من المستشارين.