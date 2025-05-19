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الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق
أخبار لبنان
2025-05-19 | 02:55
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الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق
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الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه سيطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق.
ولفت الرئيس عون في مقابلة مع محطة ON TV المصرية، الى أن حزب الله شريحة لبنانية في البرلمان وأن علاقته به غير مباشرة.
وأكد أن حصر السلاح في يد الدولة سيكون بالحوار ومن دون تسرع أو مواجهة.
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