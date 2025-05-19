الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: أي مسار مفترض للمعالجة غير ذي قيمة ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي مسبقاً

أخبار لبنان
2025-05-19 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: أي مسار مفترض للمعالجة غير ذي قيمة ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي مسبقاً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
فياض: أي مسار مفترض للمعالجة غير ذي قيمة ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي مسبقاً

رأى النائب علي فياض، أنّ لبنان يتعرض لحملة ضغوطات متعددة المستويات عسكرياً وسياسياً ومالياً، وأنها من المرجح أن تزداد في خلال الفترة المقبلة، تقديراً من القوى الضاغطة، أنّ ذلك سيدفع لبنان والشعب اللبناني إلى الرضوخ.

وشدد فياض في خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في بلدة تولين الجنوبية، على أنّ هؤلاء مخطئون في حساباتهم ورهاناتهم، لأن الضغوطات والاستفزازات والتهديدات، تزيد المجتمع تصلباً وثباتاً واستعداداً للدفاع عن نفسه.

وقال: "في الوقت الذي نُبدي فيه الاستعداد الكامل للتجاوب والتعاون في سبيل مسار إنقاذي للبنان، بهدف التعافي والاستقرار والسيادة والإصلاح، فإننا سنتشدد في رفض محاولات تكريس مسار هزيمة لبنان ومصادرة سيادته وإملاء الشروط عليه والتدخل في شؤونه، وفرض خيارات سياسية عليه، ترفضها أغلبية الشعب اللبناني، ونزع حقه وقدراته في الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "نحن ندرك تماماً، تعقيدات المرحلة وحراجة الظرف الذي يمر به لبنان، لكن ذلك يرفع من مستوى المسؤولية ولا يلغيها، ويزيد من الحاجة إلى الثبات والإستعداد للتضحية والتمسك بالوحدة الوطنية".

واعتبر فياض، أنّ ما يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، هو سقوط كل الضمانات التي أُعطيت للبنان دولياً، وعلى الأخص من قبل الدولتين الراعيتين، بحيث أظهرت تجربة الأشهر الماضية، انحيازاً مطلقاً من قبل لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنّ هذه مشكلة كبيرة عمّقت المخاوف تجاه ما يُخطط للبنان من قبل العدو وحلفائه، وهذا ما جعل أي مسار مفترض للمعالجة وأي وعود غير ذات قيمة وفاقدة للمصداقية ما لم يُنجز الإنسحاب الإسرائيلي مسبقاً، وما لم تقف عمليات الاغتيال الجوي والقصف على المدنيين في القرى الحدودية، وقبل أي التزام تقدم عليه الحكومة اللبنانية.

وأكد أن حزب الله، لديه كل نوايا إيجابية واستعداد جدي للتعاون مع الحكومة اللبنانية، في إطار من الحوار والتفاهم، لبلوغ الاستقرار والتعافي والإصلاح، وإطلاق مسار بناء قدرات الدولة، كي تكون قادرة على تأدية وظائفها كاملة، قائلا في الوقت نفسه، أن "يُفكر البعض في أن يُترك شعبنا في العراء من دون أي حماية أو ضمانات أو قدرات، فهذا ليس منطقياً ولا مقبولاً ولن نرضى به".

أخبار لبنان

مفترض

للمعالجة

يُنجز

الانسحاب

الإسرائيلي

مسبقاً

LBCI التالي
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام أمسيته الخيرية: نُسهم في رعاية 60 في المئة من المرضى الصغار
تدابير سير تزامنًا مع انعقاد جلسة للّجان النيابية المشتركة في مجلس النواب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-11

علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-18

قاسم: حزب الله أنجز ما عليه بشكل كامل في الإتفاق فلتنجز إسرائيل والدولة ما عليها

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-20

علي فياض: ما سيحصل يوم التشييع هو حشد مليوني غير مسبوق في التاريخ السياسي

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-14

فياض: جاهزون لدفع وتسهيل المسار الإصلاحيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:10

مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق

LBCI
أخبار لبنان
07:44

الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت

LBCI
أخبار لبنان
07:41

السيسي يدعو الى انسحاب اسرائيليّ "فوريّ” من جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:20

سلسلة لقاءات لسلام… عرضٌ مع الممثل الإقليميّ للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لنشاطات المنظمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:47

بيروت مدينتي: منع مندوبينا الجوالين من دخول إلى مراكز الفرز

LBCI
أخبار دولية
06:30

النيابة العامة الروسية تحظر نشاط العفو الدولية وتعدها "منظمة غير مرغوب بها"

LBCI
فنّ
2025-04-08

شبيهة تايلور سويفت تحدث ضجة واسعة في أحدث ظهور لها... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-18

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق بيت ياحون - قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما عسكري في الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:44

الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزير الاقتصاد جال ووزيرة البيئة في مرفأ بيروت لمعاينة وضع الاهراءات

LBCI
أخبار دولية
04:53

نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
02:55

الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

LBCI
أخبار لبنان
16:33

تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...

LBCI
أخبار لبنان
15:32

فارق كبير بعدد الأصوات بين لوائح ثنائي أمل - حزب الله واللوائح المنافسة في بعلبك ودورس وبريتال

LBCI
أخبار لبنان
12:46

الإنتخابات في بيروت بالأرقام والنسب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

في البقاع الشماليّ وتحديدًا دير الاحمر... معركة انتخابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:39

ابنة وائل كفوري تحتفل بالقربانة الأولى (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:03

تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة

LBCI
حال الطقس
01:14

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
منوعات
15:02

"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

LBCI
أخبار لبنان
10:30

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية حتى قرابة الساعة الخامسة عصرًا

LBCI
خبر عاجل
15:55

لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع

LBCI
خبر عاجل
15:47

مراسل الـLBCI: تقدم لائحة "قلب زحلة" المدعومة من القوات بعد فرز 41 صندوقًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More