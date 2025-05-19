الرئيس عون: السلام يبدأ بتنفيذ القرار 1701

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن السلام يبدأ بالنسبة إلى لبنان بتأكيد الالتزام الكامل بالقرار 1701، ‏مع التشديد على أهمية دور اليونيفيل ‏وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل والعودة إلى أحكام اتفاقية الهدنة للعام 1949، ‏بما يضمن عودة الاستقرار والأمن إلى الجنوب اللبناني والمنطقة كلها.

ودعا الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ‏في إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ‏والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، حتى الحدودد الدولية المعترف بها والمرسمة دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة.



وأكد‏ أن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.



‏وشدد على ضرورة تأمين عودة النازحين السوريين الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ‏بحيث تعمل حكومتا البلدين في أسرع وقت، من خلال لجان مشتركة، لتحقيق ذلك، بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.



وقال: "لبنان كان دوما رائداً من رُوادِ الأفكارِ البنّاءة في هذه المنطقة ‏ميزتُه التفاضلية إنسانُه ‏وقيمتُه المُضافة: الحرية والتعددية معاً ‏اليوم، نحن أمام تحدّي السلامِ لكلِ منطقتِنا ‏ونحن جاهزون له".



‏وأضاف: "نقول للعالم أجمع: وحده سلام العدالة هو السلام الثابت والدائم ‏ولنا ملء الثقة بأنّ العالم الساعي إلى السلام الحقيقي، وبفضل مساعدتِكم، وبفضلِ إسماع مصر لصوتِها وصوتِنا ‏سيسمعُ وسيلبّي واجبَ الاستجابة".

من جهته، شدد السيسي على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلى، أو صون سيادته الكاملة.



وأكد السيسي رفضه القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضى اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها.



ولفت الى أن مصر تواصل مساعيها المكثفة واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فورى وغير مشروط، من كامل الأراضى اللبنانية واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل والمتزامن للقرار 1701 من دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية، من بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبنانى، فى فرض نفوذه جنوب "نهر الليطاني".



كما جدد دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان.



وحث الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية فى هذا الجهد لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعى،على طريق السلام والتعايش والمحبة فى المنطقة.









