لقاء "سيدة الجبل": مستقبل لبنان بات مرتبطا بقدرة الدولة على بسط سيادتها بقواها الذاتية

طالب "لقاء سيدة الجبل"، المسؤولين باتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة سواءً من جهة الإصلاحات التي تصبّ في مصلحة المواطن أو لجهة نزع سلاح "حزب الله".



وأكّد اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية، أنه بات ملحاً أن تجتمع الحكومة اللبنانية في حضور رئيس الجمهورية ورئاسته وتتخذ قرارا حكوميا واضحًا وصريحًا بإعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، وفقًا لما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي على كامل التراب اللبناني، من دون تمييز بين شمال الليطاني وجنوبه.



كما اعتبر أنه بات ملحًا أن تبادر الحكومة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة لتصويب مسيرة إعادة لبنان دولة غير فاشلة ومحاسبة المسؤولين عن إنهيارها في المرحلة السابقة.

ورأى اللقاء، أنه "أمام التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، وتحديداً رفع العقوبات عن سوريا، ورغم ما أُنجز منذ إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة إلا أن التطورات لا تزال تسبق لبنان وتُعيده إلى الخلف".

وقال: "لقد بات مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، مرتبطا بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية".