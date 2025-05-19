افرام: الـBOT ليس بيعاً لأملاك الدولة بل الحلّ الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات

تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال.

نموذج ال BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها… — Neemat Frem (@neematfrem) May 19, 2025

أكد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، أن نموذج الـBOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، بل الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة.وكتب أفرام على حسابه على منصّة أكس: "تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال".وقال: "مع آخر التطوّرات في سوريا، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة".وأضاف: "يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني @mopwleb. يجب دعم الـMomentum/الزخم الذي خلقه للفوز بسباق إستقطاب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد اللبنانيّ".