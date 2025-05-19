سلسلة لقاءات لسلام… عرضٌ مع الممثل الإقليميّ للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لنشاطات المنظمة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الممثل الإقليميّ للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط ليفون أميرجنيان.

وأوضح أميرجنيان، بعد اللقاء، أنّهما بحثا في تنفيذ عدد من الأنشطة في لبنان، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التعليم والتدريب، و التمكين الاقتصادي للنساء.

وقال: ”ناقشنا عدة آفاق لتعزيز اللغة الفرنسية في لبنان، ودعم المشاريع التي تساهم في تقوية حضور اللغة الفرنسية، وفي تعزيز إشعاع الفرنكوفونية وقيمها في لبنان".

كما التقى سلام سفيرة سويسرا لدى لبنان، ماريون ويشلت Marion Weichelt يرافقها المدير الأقليميّ لمركز الحوار الأنسانيّ رومان غراندجان Romain Grandjean والمستشار الاول للمركز خلدون الشريف وتم عرض نشاطات المركز .

واستقبل سلام وفدًا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الذي اوضح انه سلم رئيس الحكومة نسخة من التقرير الخاص المتعلق بحقوق السحب الخاصة، وعرضنا معه عددا من مطالب الديوان ولا سيما تعزيز الحراسة على المبنى، وإجراء دورة لتطويع قضاة جدد.

واطلع الرئيس سلام على نشاطات رابطة كاريتاس لبنان من وفد من الرابطة برئاسة الأب ميشال عبود في حضور المطران المشرف على الرابطة بولس عبد الساتر واعضاء مجلس الادارة.

وطلب الاب عبود من رئيس الحكومة المساعدة في الحصول على الاموال التي تخص الرابطة لدى الدولة اللبنانية لكي تستطيع الاستمرار برسالتها ، ومنح كاريتاس التسهيلات اللازمة للمساعدات التي تصلها من الخارج".

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من منصة المشورة للجهات الحكومية التابعة للجامعة الاميركية في بيروت ضم الدكتور فادي الجردلي، جوزيف باحوط وزينه سليم.



وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية وكيفية وضع خدمات الجامعة الأكاديمية والبحثية بتصرف العمل الحكوميّ.