الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت

أعلن مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر النتائج النهائية للإنتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الثالثة، كاشفا عن فوز لوائح التنمية والوفاء بكامل اعضائها في مدينة بعلبك والبقاع.



وتعليقا على النتائج هذه، أكد النائب حسين الحاج حسن ثبات التحالف بين حزب الله وحركة أمل.



كما أشار الى أن هدف اللائحة المنافسة في بعلبك لم يكن إنمائياً بل إحداث تغيير سياسي، لكن الجواب جاء في صناديق الإقتراع.