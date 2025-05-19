مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق

أكّد رئيس حزب “الحوار الوطنيّ” النائب فؤاد مخزومي أنّ البيارتة حافظوا على المناصفة منذ سبعين عامًا، لافتًا إلى أنّ “القرار اتخذته الحكومة لسحب الصلاحيات من المجلس البلديّ وإعطائها للمحافظ”.

وقال، في مؤتمر صحافيّ: “علينا أن نثبت الشراكة في البلد وذلك بالقانون”.

وأضاف: “إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق والواجهة السياحية للعرب ونجدد الشكر ونؤكد تضامننا مع الناس فبيروت تستحق وانتم تستحقون”.

واعتبر أنّ بيروت ربحت بأبنائها جميعهم “ولا من رابح أو خاسر فالجميع شارك في العملية الديمقراطية واليد ممدودة للتعاون مع الجميع”.

وشدّد على ان البيارتة أكّدوا أنهم الضمانة لبيروت للعيش معًا، وقال: “كنتم وستبقون الأحرص على صورة بيروت ونجحتم في الامتحان الكبير متجاوزين التشويش”.