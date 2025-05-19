البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل

أعرب النائب فريد البستاني عن امتنانه لعودة موظفي مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة – النافعة، من الذين لم يرتكبوا مخالفات وثَبُتت نزاهتهم، إلى عملهم.



وأثنى البستاني على قرار وزير الداخلية أحمد الحجار الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة العمل في هذا المرفق الحيوي، ويُسهّل شؤون المواطنين اللبنانيين، بالاضافة الى أنه سيدرّ بالمداخيل الى خزينة الدولة.



كما نوّه البستاني بالعميد نزيه قبرصلي، رئيس المصلحة بالتكليف، الذي ومنذ تعيينه في شهر آذار الماضي، قام بتفعيل العمل وتنظيمه.

ويُذكر أن النائب البستاني كان من أوائل الذين دافعوا عن الموظفين الأبرياء الذين أوقفوا عن العمل منذ أكثر من سنة، حيث واظب على المطالبة بعودتهم إلى وظائفهم، إنصافاً للحق من جهة، ولتفعيل العمل في المصلحة من جهة أخرى، نظراً إلى كفاءتهم المهنية.