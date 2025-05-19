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عون زار مشيخة الأزهر الشريف ودعا الإمام الطيب لزيارة لبنان: المنطقة في حاجة إلى عقلاء مثلكم
أخبار لبنان
2025-05-19 | 09:34
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عون زار مشيخة الأزهر الشريف ودعا الإمام الطيب لزيارة لبنان: المنطقة في حاجة إلى عقلاء مثلكم
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الرسمية للقاهرة ، فزار بعد ظهر اليوم مشيخة الازهر الشريف حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للمشيخة الامام احمد الطيب، مرحبًا بالرئيس عون والوفد المرافق.
وصافح الرئيس عون الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع الموسع وضم وكيل الازهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني، رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود، الدكتور عباس شومان امين عام هيئة كبار العلماء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة، الامينة العامة لصندوق الزكاة والصدقات المصري، الدكتور محمد الجندي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية، الشيخ احمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهريةن السفير قادري عبد المطلب مستشار الامام الشيخ الازهر للبروتوكول، السفير عبد الرحمن موسى مسؤول الطلاب الوافدين في الازهر.
اما عن الجانب اللبناني فحضر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والمستشارون العميد اندره رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
وتحدث الامام الطيب مهنئًا الرئيس عون على انتخابه، متمنيًا له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية. وقال ان "لبنان في قلب كل عربي وكل مصري وانا اقدر انكم انتخبتم في ظل ظروف صعبة ولكن استبشرنا خيرًا ونأمل لكم كل التوفيق في عملكم".
واكد ان "الازهر الشريف مع الشعب اللبناني ووحدة ارضه"، آملًا ان "يجتمع شمل جميع اللبنانيين حول الرئيس عون"، وقال: "نحن نؤيدكم في جميع المواقف التي تتخذونها لاسيما تلك المتعلقة بتحرير الارض".
وكشف الامام الطيب خلال اللقاء ان لمشيخة الازهر معهدًا في لبنان ولكنه اغلق نتيجة التطورات الاخيرة.
ورد الرئيس عون شاكرًا للامام الطيب على رحابة استقباله مع الوفد المرافق في هذا الصرح العريق، وقال انه "يتابع عن قرب المواقف التي تصدر عن امام الازهر خصوصًا في ما يتعلق بالحوار بين الاديان من اجل تحقيق المواطنة".
وقال الرئيس عون ان "المنطقة في حاجة الى عقلاء مثل الامام الطيب ونتمنى ان نراك قريبًا في بيروت لمزيد من التواصل بين لبنان والازهر الشريف".
وتمنى الرئيس عون على الامام الطيب "العمل على اعادة فتح معهد الازهر في لبنان في وقت قريب على ان يتم ذلك بحضور الامام نفسه".
من جهته، اعرب شيخ الازهر في هذا السياق عن استعداده لاعادة افتتاح المعهد، متحدثًا عن النشاطات التي يقوم بها في لبنان ومنها المؤتمرات الحوارية التي يعقدها واللقاءات التي تجمع ممثلينعن مختلف الاديان"، متمنيًا ان يعقد في لبنان مؤتمرًا يحضره ممثلون عن مختلف الطوائف. واشاد الامام الطيب بالشعب اللبناني وبالتضحيات التي قدمها وبالحركة الثقافية في لبنان، منوهًا بما يقوم به على صعيد التواصل والتعايش بين مختلف ابنائه.
وفي ختام اللقاء، شكر الرئيس عون الامام الطيب على استضافته، مجددًا دعوته له لزيارة لبنان واعادة افتتاح معهد الازهر الشريف.
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أسرار الصحف 19-5-2025
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