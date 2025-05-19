أبو الغيط وضع الرئيس عون في صورة قرارات ومخرجات القمة العربية

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في أول زيارة يقوم بها لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه.

وأوضح المتحدث الرسميّ باسم الأمين العام جمال رشدي، أن الأمين العام وضع عون في صورة قرارات ومخرجات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في بغداد وبشكل خاص القرار الخاص بإنشاء الصندوق العربيّ لدعم جهود التعافي وإعادة الاعمار من آثار الأزمات، والذي اعلنت الحكومة العراقية عن التبرع فيه بمبلغ 40 مليون دولار امريكي يخصص منها 20 مليون لدعم إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية.

وهنأ الامين العام الرئيس على زياراته العربية التي تجسد الشعور بأن عهدا جديدا قد بدأ في لبنان وان انطلاقة جديدة قد بدأت في علاقة لبنان بمحيطه العربي.

وقال المتحدث إنّ الأمين العام أكّد خلال اللقاء حرص الجامعة العربية واستعدادها الكامل لمواصلة دعم ومواكبة لبنان في مختلف المحطات التي تمر بها، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي، وصولا إلى تحقيق التعافي والتنمية والرفاهية للبنان وشعبه.