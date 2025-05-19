رسامني عرض مع السفيرة الأميركية العلاقات وسبل التعاون والتقى عبد المسيح ومحافظ جبل لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.



وجرى، خلال اللقاء، عرض للوضع العام في البلاد. كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على صعيد الوزارة.



والتقى رسامني النائب أديب عبد المسيح، حيث تم التداول في آخر المستجدات والبحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما تلك المتعلقة بصيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصًا في قضاء الكورة.



ولاحقًا، التقى الوزير رسامني محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بصفته رئيسًا لبعثة الحج، واطلع منه على الاجراءات المتخذة لتسهيل رحلات الحج للعام الحالي، وهنأه لمناسبة توليه مهامه ومتمنيًا له التوفيق. وكان اللقاء مناسبة للتداول بالمسائل المشتركة التي تتطلب التنسيق على مستوى الوزارة.