عون زار مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام أحمد أبو الغيط الذي أطلعه على نتائج قمة بغداد وأبرز قراراتها، وفي مقدمها إنشاء صندوق التعافي.

