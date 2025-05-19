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جابر تفقد جناح الريجي في معرض "صنع في لبنان": أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة

أخبار لبنان
2025-05-19 | 15:16
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جابر تفقد جناح الريجي في معرض &quot;صنع في لبنان&quot;: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة
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جابر تفقد جناح الريجي في معرض "صنع في لبنان": أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة

تفقد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء اليوم الاثنين جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ضمن معرض Made in Lebanon ("صُنع في لبنان") في "فوروم دو بيروت"، مشيدًا بتحولها من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدر أموالًا على الخزينة وتوفر وظائف كثيرة، معتبرًا أن أمام الصناعة اللبنانية فرصة ممتازة.

وكان في استقبال جابر رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.

وبعد تفقده جناح "الريجي"، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه: "إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصًا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب".

وأضاف: "بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدر أموالًا على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح".

وتمنى جابر النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية، مشيرًا إلى أن ثمة تغييرًا كبيرًا اليوم في العالم بعد ما حصل أخيرًا في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غير منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسوريا اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانية اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول.

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