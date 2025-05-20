نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً

تسلمت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بإشراف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.