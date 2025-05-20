بوصعب بحث مع سفير فرنسا الخطوات المطلوبة من الحكومة تمهيداً لمؤتمر المانحين

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، صباحا، مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري، في عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.



كذلك تم البحث في الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية تمهيداً لمؤتمر المانحين المقرر عقده في فرنسا خلال الاشهر المقبلة.