السفير السعودي يزور وزير الدفاع ويبحثان في التنسيق العسكري المشترك

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم، وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في اليرزة.وجرى خلال اللقاء التباحث في المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.