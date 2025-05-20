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الصدي يتفقد معمل الزوق الحراري ويشدد على معايير السلامة وترحيل المواد الكيميائية
أخبار لبنان
2025-05-20 | 04:44
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الصدي يتفقد معمل الزوق الحراري ويشدد على معايير السلامة وترحيل المواد الكيميائية
أجرى وزير الطاقة والمياه جو الصدي زيارة ميدانية الى معمل الزوق الحراري حيث إطلع على حاجاته وقدراته الإنتاجية وكيفية سير العمل فيه.
كما عاين الصدي عن قرب المواد الكيميائية الموجودة في المعمل وكيفية حفظها ومعايير السلامة المتخذة بإنتظار ترحيلها الذي يعمل عليه الصدي بالتعاون مع وزارة البيئة.
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