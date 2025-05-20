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الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة
أخبار لبنان
2025-05-20 | 07:02
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الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة
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الحجار ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي - النبطية: الأجهزة الأمنية في جهوزية تامة
زار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مدينة النبطية في اطار جولته الجنوبية للاطلاع على التحضيرات القائمة لانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري. وكان في استقباله محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قائمقام مرجعيون وسام الحايك والمحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات .
ترأس الوزير الحجار اجتماعا لمجلس الامن الفرعي حضره الى المحافظ الترك والقاضي فرحات ، ممثلين عن الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في محافظة النبطية.
تحدث الوزير الحجار للصحافيين بعد الاجتماع وقال: "بعدما زرت سرايا صيدا وترأست اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي يتعلق بالتدابير الأمنية والإدارية التي تتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية السبت المقبل، ترأست ايضا في سرايا النبطية اجتماعا للغاية ذاتها في حضور محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك والمحامي العام القاضي رمزي فرحات يتعلق بالتحضيرات للعملية الإنتخابية المقبلة، وتأكدنا اليوم ان الجهوزية عالية وان شاء الله تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية بكل أمان في القرى والمدن في الجنوب اللبناني العزيز لتتجدد البلديات ولتستطيع بالتعاون مع المخاتير خدمة اولاد بلداتهم".
أضاف:"هنا في النبطية اتذكر العدوان الإسرائيلي الغادر والدمار الذي تعرضت له تحديدا مركز بلدية النبطية واستشهاد رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل وبعض الأعضاء سيما صادق عيسى ومحمد جابر ، وبالتالي السبت المقبل يكون إجراء الانتخابات البلدية في كل الجنوب وتحديدا في مدينة النبطية، وهي أهم رسالة نوجهها لشعبنا لنقول نحن هنا لإعادة إعمار بلدنا بدءا من اعادة إعمار بلدية النبطية وإعمار الجنوب بشرا وحجرا".
وبالنسبة الى امكان العدو تنفيذ عدوان يوم الانتخاب قال: "سبق و ذكرت ان فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس الحكومة ووزارة الداخلية اجروا الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء، ونأمل ان يمر يوم الانتخاب على خير، وبكل الأحوال الدولة عازمة على إجراء الانتخابات في الجنوب كله".
تابع : "للاجتماع اليوم طابعان إداري وأمني ، يهدف الى التأكد من كل الإجراءات اللوجستية اللازمة لان هناك وضعا امنيا في الجنوب، شمال الليطاني لديه وضع أمني بخاصة في النبطية ، الجيش جاهز لتطبيق القرار 1701 وتطبيق وقف اطلاق النار ، والأجهزة الأمنية كلها بجهوزية تامة وهناك خطة انتشار ناقشناها في حضور ممثلي الجيش على الأرض حفظا على امن الناخبين وكل من يشارك في عملية الانتخاب من رؤساء اقلام وكتبة وموظفين وقضاة ولجان قيد، سيكون لهم دور مهم جدا في إصدار النتائج الإنتخابية ، وان شاء الله يكون لدينا نهار انتخابي ناجح ونصدر النتائج ونعيد تكوين بلدياتنا ونختار مخاتيرنا ويعود الازدهار".
الترك
وكانت كلمة للمحافظ الترك رحبت فيها بالوزير الحجار في النبطية و أكدت "الجهوزية التامة في الأقضية الأربعة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت المقبل على أمل أن يكون عرسا وطنيا ديموقراطيا لنعيد تكوين بلدياتنا".
وشكرت "القضاة والأجهزة الأمنية والعسكرية المواكبة لهذه العملية"، واملت ان "يكون يوم السبت يوما آمنًا للناخبين والمشاركين كافة".
جولة
بعد ذلك جال الوزير الحجار برفقة الترك في مكاتب دوائر السرايا مطلعا على عملية استقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة المقبل والتحضيرات القائمة ليوم الانتخابات السبت، ززار دائرة النفوس والتقى رئيسها ابراهيم قلقاس ومأمور النفوس محمد دهيني ، وتفقد مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية والتقى الزميلين سامر وهبي وعلي داوود، وعدد من الصحافيين المواكبين لجولته في النبطية.
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