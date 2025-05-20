بري تابع مع زواره التطورات وأبرق لنظيره الجزائري مهنئًا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مع وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس. وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤونا وطنية وروحية.



وبعد اللقاء، أشار الشيخ أبي المنى إلى أن "الكلام مع الرئيس سلام يزيدنا إطمئنانا بأن الدولة سائرة في الطريق الصحيح وأن الإصلاحات القادمة خطوة خطو، وهو ما أكدناه ولمسناه في القصر الجمهوري وهو ما نؤكده ونلمسه اليوم في عين التينة".



وبحثا في "أهمية إستكمال تطبيق الطائف بكل بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب الوحدة الوطنية وأكدنا موضوع الشراكة الروحية الوطنية".



وقال: "هذا العنوان العريض الذي نطرحه اليوم والذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان غدًا مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في ختام سلسلة ندوات في هذا الموضوع إلى مؤتمر وطني إن شاء الله برعاية فخامة الرئيس هذا ما نطمح إليه وما نسعى إليه".



وأضاف: "كانت أيضًا مناسبة لكي يتعرف الرئيس سلام على نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية وفيما يؤكد هذه الشراكة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة العهد الجديد".



واستقبل بري الوزير السابق سمير الجسر وعرض معه للمستجدات والأوضاع العامة.



ومن زوار الرئيس بري وزير الاشغال العامة والنقل السابق الدكتور علي حمية.



وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عزوز ناصري لمناسبة إنتخابه رئيسًا لمجلس الأمة الجزائري.