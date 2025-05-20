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الرئيس بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة يوم الخميس
أخبار لبنان
2025-05-20 | 10:20
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الرئيس بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة يوم الخميس
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي:
- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.
- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به.
أخبار لبنان
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