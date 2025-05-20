وزير الثقافة من قصر بيت الدين: وعود حقيقية من دول صديقة وشقيقة للمساعدة في ترميمه

شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، استكمالًا للاحتفال باليوم الوطني للتراث، في افتتاح النشاطات التي نظمتها مدرسة راهبات دير الظهور في دير القمر في ساحة البلدة، بحضور مدير عام الآثار المهندس سركيس الخوري والمستشار الدولي المعمار جاد تابت ووفد من ادارة المدرسة، ضم المدير جاد حداد، ليليان ابو رجيلي وبارينا ناصيف وتلامذة الصفوف الثانوية.



وتميزت النشاطات بمعطيات ثقافية توعوية اجاد الطلاب في التعبير عنها.



وقد أثنى سلامة على "سعة اطلاع التلامذة في ما يتعلق بإرثهم الثقافي".



ثم انتقل وزير الثقافة والوفد المرافق الى مقر مكتب المديرية العامة للآثار في البلدة، مطلعًا على آلية سير العمل، كما جال على عدد من المواقع الاثرية.



وتوجه وزير الثقافة والوفد المرافق بعد ذلك الى قصر بيت الدين لمعاينة احتياجات القصر، بحضور وفدين من رئاسة الجمهورية ووزارة الاشغال ومن المديرية العامة للآثار.



وقال سلامة: "هدف الجولة هو الاطمئنان على وضع هذا المعلم التاريخي المهم قصر بيت الدين، وللاطمئنان على ان هذا القصر يمكن ان تنعقد فيه خلال فصل الصيف جلسات مجلس الوزراء كما جرى العرف تاريخيًا منذ الاستقلال، اضافةً الى ان وزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار بالذات تريد ان تستكمل عملًا كبيرًا قامت به لترميم ما يجب ترميمه في القصر، ان كان في الجزء الرئاسي او الجزء الذي يمكن للجمهور ان يلج اليه".



وأضاف: "آمل ان نتوصل بسرعة الى تقدير الانتهاء من كلفة الترميم العام للقصر كي يستعيد هذا المعلم رونقه، ولدينا وعود حقيقية من دول صديقة وشقيقة بأن تساعدنا في هذا الجانب من الترميم لاحد الأماكن الأكثر قربا من قلوب اللبنانيين".



واستكمل وزير الثقافة زيارته الشوفية بتفقد مكتبة بعقلين الوطنية، وكان في استقباله مديرها غازي صعب.



وبعد جولة في أقسام المكتبة وقاعة المحاضرات والمسرح، لفت سلامة الى ان "زيارة اليوم لا تكفي"، واعدًا بـ"تخصيص المكتبة بزيارة في الايام المقبلة".



