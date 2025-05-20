الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

أخبار لبنان
2025-05-20 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده أن "طيارا تابعا لشركة طيران الشرق الاوسط تفادى بعد ظهر اليوم الإصطدام مع طائرة أخرى أثناء رحلته من شارل ديغول الى بيروت". 

وأكدت شركة طيران الشرق الاوسط أن هذا الخبر عارٍ الصحة وبعيد عن الواقع والحقيقة.

وأوضحت في بيان، أن "قائد طائرة الرحلة ME212 المتجهة من مطار شارل ديغول في باريس الى مطار رفيق الحريري الدولي في  بيروت - وبينما كان يهمّ بالتدرج بهدف الإقلاع على المدرج رقم L08 شمالاً طلب منه برج المراقبة في مطار شارل ديغول التوقف عن التدرج، وذلك بسبب وجود طائرة أخرى كانت تحاول الهبوط على المدرج الموازي رقم R08 يميناً ومن ثم عاودت التحليق".

وأكدت أن "هذا الإجراء يُعدّ من الإجراءات الاعتيادية المتّبعة في كل المطارات حول العالم، علما أنه لم يكن هناك أي احتمال للتصادم مع طائرة أخرى لا من قريب ولا من بعيد أو أي خطر على سلامة الركاب أو الطاقم. وبعدها تابعت الرحلة مسارها بشكل طبيعي الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".

أخبار لبنان

طيران

الشرق الأوسط

مطار شارل ديغول

LBCI التالي
أسرار الصحف 20-05-2025
الداخلية نشرت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-20

بيان توضيحي من شركة "باتكو"...

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-14

الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-16

المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: بعد اعلان وقف النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

توضيح من "الداخلية" بشأن نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة حوارة

LBCI
أخبار لبنان
15:08

إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

LBCI
أخبار لبنان
14:05

وزير الدفاع عرض مع بخاري ودبور الأوضاع في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
14:03

سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-18

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بعد إقفال صناديق الاقتراع

LBCI
حال الطقس
2025-05-13

كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-19

مكتب النائب وضاح الصادق تعليقًا على كلام النائبة بولا يعقوبيان خلال "عشرين 30": الصادق لم يكن مدعوًا للإنضمام إلى لائحة "إئتلاف بيروت مدينتي 2025"

LBCI
منوعات
2025-05-16

"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:08

إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

LBCI
أخبار لبنان
14:03

سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير

LBCI
أخبار دولية
13:53

توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الرئيس الفلسطيني في بيروت غدًا... سلاح المخيمات الفلسطينية في مباحثاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

التصويت الإلكتروني بديل زهيد لإنتخابات باهظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مقترحات بالجملة للإنتخابات النيابية أمام اللجان المشتركة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:53

جدول جديد لأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
11:08

بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

LBCI
أمن وقضاء
07:13

وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..

LBCI
خبر عاجل
09:49

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة

LBCI
منوعات
03:30

ببطن منتفخ... شروق تحتفل بعيد ميلادها الـ36 برفقة الدكتور فود (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:57

"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
00:14

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More