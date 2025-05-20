بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده أن "طيارا تابعا لشركة طيران الشرق الاوسط تفادى بعد ظهر اليوم الإصطدام مع طائرة أخرى أثناء رحلته من شارل ديغول الى بيروت".



وأكدت شركة طيران الشرق الاوسط أن هذا الخبر عارٍ الصحة وبعيد عن الواقع والحقيقة.



وأوضحت في بيان، أن "قائد طائرة الرحلة ME212 المتجهة من مطار شارل ديغول في باريس الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت - وبينما كان يهمّ بالتدرج بهدف الإقلاع على المدرج رقم L08 شمالاً طلب منه برج المراقبة في مطار شارل ديغول التوقف عن التدرج، وذلك بسبب وجود طائرة أخرى كانت تحاول الهبوط على المدرج الموازي رقم R08 يميناً ومن ثم عاودت التحليق".



وأكدت أن "هذا الإجراء يُعدّ من الإجراءات الاعتيادية المتّبعة في كل المطارات حول العالم، علما أنه لم يكن هناك أي احتمال للتصادم مع طائرة أخرى لا من قريب ولا من بعيد أو أي خطر على سلامة الركاب أو الطاقم. وبعدها تابعت الرحلة مسارها بشكل طبيعي الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".