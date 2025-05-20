بعد الإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان... الرئيس عون يشكر رئيس الحكومة العراقية

اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان.



وقال الرئيس عون: "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن".