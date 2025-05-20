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عضو في الوفد المرافق: سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت

أخبار لبنان
2025-05-20 | 11:47
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عضو في الوفد المرافق: سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت
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عضو في الوفد المرافق: سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون موضع بحث خلال زيارة عباس لبيروت

أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.
     
وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس لوكالة فرانس برس: "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية".

أخبار لبنان

محمود عباس

بيروت

سلاح

المخيمات الفلسطينية

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