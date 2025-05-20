قرار المجلس الدستوري حضر بين وزيرة التربية ونقيب المعلمين

حضر قرار المجلس الدستوري بقبول طعن رئيس الجمهورية بالقانون الذي يغذي صندوق التعويضات، بين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ونقيب المعلمين نعمة محفوض الذي أشار الى أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب اعادة ارسال القانون الى رئيس الجمهورية من أجل اعادة نشره ضمن الالية الدستورية.



كما طلب محفوض من وزيرة التربية التواصل مع وزير المالية لصرف منحة الـ650 مليار لصندوق التعويضات للمعلمين الذين خدموا أربعين عاما في المدارس الخاصة.