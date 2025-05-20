توضيح من "الداخلية" بشأن نتائج الإنتخابات الإختيارية في بلدة حوارة

توضيحاً لنتائج الإنتخابات الإختيارية في بلدة حوارة في قضاء المنية - الضنية، أكدت وزارة الداخلية والبلديات أن دورها يقتصر عند نهاية العملية الإنتخابية على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين كما وردتها من لجان القيد، وبما أن هذه الأخيرة أبطلت العملية الإنتخابية برمتها في قرية حوارة فإنه يبقى على أصحاب العلاقة مراجعة مجلس شورى الدولة ضمن المهل القانونية.